Sorpreso a bruciare sterpaglie: arrestato 76enne

Ha appiccato fuoco alle erbacce e alle sterpaglie nel suo terreno nella zona industriale di Raffadali, e le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese nei terreni confinanti.

I Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza, un pensionato C.C , 76 enne, emigrato in Belgio, per il reato di incendio.

In attesa di convalida d’arresto il pensionato si è stato posto agli arresti domiciliari.