Vendeva angurie e meloni senza autorizzazioni: sanzionato e merce sequestrata

Ad Agrigento la Guardia di Finanza ha sorpreso un commerciante ambulante privo di documentazione a vendere angurie e meloni gialli, molti dei quali non tracciabili. Complessivamente 250 tra angurie e meloni sono stati sequestrati; inoltre il venditore ambulante, che si era piazzato abusivamente al suo solito posto, è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Controlli che continueranno, non solo ad Agrigento ma in tutta la provincia, a tutela dei commercianti regolari e dei consumatori.

