Bancomat guasto a Linosa, Martello scrive a Poste Italiane

L’unico sportello bancomat presente a Linosa, installato presso l’ufficio di Poste Italiane, è guasto da diversi giorni.

“Questo disservizio va avanti da diversi giorni – dice il sindaco Totò Martello, che ha scritto una lettera alla direzione generale di Poste Italiane – oltretutto siamo in piena stagione estiva e non essendoci altri bancomat o filiali bancarie sull’isola, è facile immaginare i disagi soprattutto per i tanti turisti che non hanno la possibilità di prelevare denaro contante”. Nella lettera inviata alla direzione di Poste Italiane il sindaco Martello ha sottolineato i disagi per cittadini, turisti e le conseguenze per l’economia dell’isola, oltre al danno all’immagine di Linosa per l’assenza di un servizio fondamentale come quello del prelievo dei contanti.