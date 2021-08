Furto in appartamento a Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in una casa di contrada Zubbia e stando alle prime indiscrezioni pare che i ladri avrebbero sradicato da una parete una cassaforte che, a quanto pare, conteneva gioielli.

Non è ancora nota l’entità del bottino. Indagano i Carabinieri.

loading..