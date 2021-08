Minacce all’ex moglie: arrestato compagno con la sorella

Due fratelli, un 39enne e una 31enne, sono stati arrestati a Bagheria dalla Polizia che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale il 39enne aveva una relazione sentimentale. Le indagini sono scattate dopo le numerose denunce presentate dalla vittima che ha raccontato agli investigatori il proprio calvario iniziato lo scorso marzo al termine del rapporto, durato alcuni mesi, con l’uomo. I due fratelli, infatti, si sarebbero resi responsabili di minacce, violenze fisiche e verbali, pedinamenti e inseguimenti, innumerevoli chiamate sia di giorno che di notte, minacce di ritorsioni nel caso in cui avesse ritirato le denunce a loro carico. “L’attività di indagine – spiegano dalla Questura di PALERMO – ha consentito di appurare come non fossero mancati episodi violenti durante la loro relazione e come tali episodi fossero diventati di routine dopo la fine della loro storia”. L’uomo, infatti, non rassegnatosi alla fine del rapporto e in concorso con la sorella, avrebbe reso impossibile la vita alla vittima. In un caso, mentre la donna si trovava in un locale insieme ad alcuni amici, il 39enne l’avrebbe aggredita, scagliandosi anche con i poliziotti intervenuti subito dopo. Per i due fratelli si sono adesso spalancate le porte del carcere.

loading..