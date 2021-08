Sosta selvaggia alla Valle dei Templi: elevate 50 multe

Auto in doppia fila o posteggiate in divieto di sosta lungo la strada che conduce all’accesso, dal tempio di Giunone, della Valle dei Templi. Gli agenti della Polizia locale di Agrigento, l’altra sera, sono intervenuti ed hanno elevato ben 50 multe; I veicoli sanzionati appartengono ai turisti.

Una situazione che si verifica ogni anno in questo periodo quando molti visitatori si recano alla Valle dei Templi, e in tanti, purtroppo, parcheggiano la propria automobile dove capita, rischiando anche di provocare incidenti stradali, come si è registrato l’altro quando un bambino di 10 anni è stato investito da un auto.