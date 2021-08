Tartaruga caretta caretta trovata morta a Punta Bianca

Sulla spiaggia di Punta Bianca una tartaruga caretta caretta è stata trovata morta. Ad avvistare la testuggine sono stati alcuni bagnanti: l’animale, dallo stato, sembra essere morto già da qualche giorno e non sembra esserci nessuna lesione sul suo corpo. Probabilmente, seguiranno delle verifiche ed esami ma , al momento, non si conoscono le cause della morte dell’esemplare.

Nei giorni scorsi, si è verificata la prima schiusa di un nido di Caretta caretta nei pressi della Scala dei Turchi.