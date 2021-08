Furto a Cattolica Eraclea, la cassaforte era vuota: portati via soldi e monili d’oro

Nei giorni scorsi ignoti ladri si erano intrufolati all’interno di una abitazione a Cattolica Eraclea sradicando la cassaforte.

Dalle prime indagini e dalle prime informazioni fornite dal proprietario, un pensionato sessantacinquenne, però è venuto fuori che la cassaforte era vuota, e che i ladri sono riusciti a portare via la somma in contanti di circa mille euro, e alcuni monili d’oro, che si trovavano nell’armadio e in alcuni cassetti.

Sul furto continuano ad indaganore i carabinieri della Stazione di Cattolica Eraclea.