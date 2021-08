Genitori dimenticano figlio al bar: brutta disavventura per bimbo di 8 anni

Brutta disavventura per un bambino di 8 anni dimenticato al bar dai genitori, ma fortunatamente l’episodio si è risolto nei migliori dei modi.

Il bambino, in giro con la famiglia, non solo i genitori, ma anche zii e cugini, si trovava ad Agrigento in un bar del Villaggio Mosè, quando ad un certo punto, non vedendo più la famiglia, è rimasto li fermo da solo e non si è mosso, in attesa che qualcuno lo andasse a riprendere.

A notare il bimbo da solo il barista, che ha avvertito la polizia, e da lì poco dopo, è riuscito a riabbracciare i suoi genitori.