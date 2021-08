Naro, Nigeriano senza casa dai domiciliari finisce in carcere

Un nigeriano venticinquenne, ha violato più volte la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Naro, a cui era sottoposto, e la Corte di Appello di Palermo ha disposto l’aggravamento della pena.

Nei giorni scorsi, il nigeriano, nonostante i divieti imposti, è stato avvistato ad Agrigento dai poliziotti della sezione Volanti che lo hanno fermato, e portato in caserma, alla “Anghelone”, dove gli è stato notificato il provvedimento che lo sottoponeva agli arresti domiciliari, in aggravamento dell’obbligo di dimora. Ma l’immigrato non aveva né domicilio, né casa dove poter essere collocato. L’Autorità giudiziaria ha quindi disposto la carcerazione dell’immigrato, ed è stato portato al carcere di Gela.