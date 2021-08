Secondo nido tartaruga caretta caretta sulla spiaggia dei Conigli

la tartaruga marina caretta caretta ha scelto ancora una volta la spiaggia dei Conigli per deporre le sue uova: si tratta del secondo nido deposto sulla meravigliosa spiaggia ricadente all’interno della Riserva Naturale, e del sesto nido deposto sull’isola di Lampedusa nel 2021.

Come di consueto, gli operatori della Riserva Naturale hanno provveduto a mettere in sicurezza il nido, che sarà controllato fino alla fine della schiusa. “Nonostante tutto, commentano i volontari, la Natura non smette mai di stupirci con preziose sorprese e grandi emozioni: spetta a ciascuno di noi contribuire alla protezione e al rispetto di tutte queste meravigliose creature con le quali condividiamo il pianeta”.