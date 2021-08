Agrigento, quattro nuovi medici al Pronto Soccorso dell’ospedale

Prenderanno servizio a partire da oggi, anticipando di fatto la data naturale prevista per l’1 settembre, quattro nuovi medici di emergenza sanitaria territoriale (est) che hanno dato l’ok per lavorare al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Una decisione, quella di anticipare i tempi, dovuta all’emergenza sanitaria in corso. Si tratta di un iter avviato con la pubblicazione dell’annuncio dell’Asp lo scorso 18 agosto. I medici resteranno in servizio fino a febbraio 2022 svolgendo un’attività di 12 ore settimanali.

