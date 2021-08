Al via la campagna di sensibilizzazione “Campobello di Licata Differenzia”

“Differenziare è un gioco di squadra”. Con questo principio si avvia, a Campobello di Licata, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dal Comune di Campobello di Licata e dalle ditte che si occupano del servizio di igiene ambientale Iseda, Ecoin e Icos.

“Se è vero che “il bilancio della raccolta differenziata è decisamente positivo e raggiunge buone percentuali –afferma il sindaco Gianni Picone – è altrettanto vero che ci sono persone che si ostinano a non effettuare la raccolta differenziata buttando la spazzatura per le strade alle quali ricordiamo che rispettare l’ambiente significa avere rispetto per sé stessi, per gli altri e per il futuro di una città che è casa nostra”.

La campagna, visibile sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/CampobellodiLicataDifferenzia/, intende apportare un contributo in termini di comunicazione con i cittadini che potranno chiedere informazioni sia sull’espletamento della raccolta, sia sulle modalità di differenziazione dei rifiuti consentendo agli stessi di essere tempestivamente informati sul servizio, sulle possibili variazioni del calendario e sul corretto conferimento dei rifiuti rilanciando il tema del rispetto degli spazi comuni e ponendo l’attenzione anche ai rischi derivanti da comportamenti irregolari.

“Ci si appella ancora una volta al senso civico e alla responsabilità dei cittadini – conclude il sindaco Picone – solo insieme renderemo Campobello di Licata un territorio migliore, esempio di decoro e vivibilità da seguire e di cui essere fieri. Auspichiamo, dunque, che il decoro dei nostri ambienti sia comune a ogni cittadino, un aspetto della nostra vita quotidiana sul quale unirci e far convergere ogni nostro sforzo e sacrificio”.