Asp Palermo vaccinazioni itineranti nei mercati e nelle scuole

Quarantaquattro centri di somministrazione ormai fissi (di cui 28 realizzati nei giorni scorsi) ed un’attività itinerante in continuo aumento. Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, intensifica la vaccinazione di prossimità con un calendario che prevede l’intervento dell’equipe mobile sia nei mercati cittadini che nei paesi della provincia e nelle scuole. anche oggi 12 morti dei giorni scorsi

“I contagi in continuo aumento ci inducono ad uno sforzo organizzativo ancora maggiore – ha spiegato Daniela Faraoni – nonostante Palermo sia con il 74% di vaccinati con almeno una dose, una provincia virtuosa in Sicilia, siamo ancora lontani dalle percentuali del Nord Italia. Abbiamo il dovere di incrementare l’attività, soprattutto, alla vigilia dell’anno scolastico e lo facciamo andando incontro alle gente, soprattutto, nei paesi, nei quartieri della città e nelle scuole”.

Al mercato del Capo

Mercoledì 25 agosto l’equipe mobile dell’Asp di Palermo sarà al Mercato del Capo. Dalle 15 alle 20, all’interno dell’Oratorio San Marco, in Piazzetta San Marco 8, i cittadini avranno la possibilità di vaccinarsi: basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per ricevere la somministrazione. Il siero usato sarà Pfizer. Il giorno dopo, giovedì 26 agosto (ore 15-22), ennesima attività al Mercato della Vucciria, all’interno della Chiesa Sant’Andrea, nell’ambito del progetto nato dalla partnership tra l’Arcidiocesi di Palermo – Ufficio Diocesano per la pastorale della Salute, il Centro Diocesano Confraternite, la Confraternita di S. Andrea degli Aromatari ed il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.