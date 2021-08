Avviso pubblico per “Attività di accalappiamento cani vaganti nel territorio di Canicattì”

Il Comune di Canicattì, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare una indagine di mercato finalizzata alla verifica e alla sussistenza di operatori potenzialmente interessati all’esecuzione del servizio in oggetto, da espletarsi per la durata di anni uno dalla data di affidamento, con possibilità di rinnovo per non oltre un anno per come descritto nell’allegato Capitolato.

Per maggiori info e per la relativa documentazione collegati alla pagina dedicata del sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5217