Caporalato, bando per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori

La “Fondazione con il Sud” lancia il nuovo bando per la realizzazione di progetti rivolti al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mettendo a disposizione due milioni di euro.Lo rende noto Carmelo Occhipinti, Responsabile dell’Ufficio Europa del Comune.

Il bando interessa i lavoratori stranieri del settore agricolo, industriale (es. edilizia, comparto tessile) e terziario (es. consegne domiciliari, lavoro domestico, settore della ricettività, trasporti, logistica), promuovendo il lavoro regolare come strumento di integrazione sociale, anche con il coinvolgimento diretto delle aziende. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni, di cui una organizzazione di terzo settore come soggetto responsabile. Oltre al mondo non profit potranno partecipare anche quello economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca.

Le proposte progettuali dovranno prevedere interventi dedicati ai lavoratori stranieri che vivono situazioni di difficoltà e sfruttamento lavorativo e, se presenti in Italia, delle loro famiglie, favorendone il protagonismo attivo, l’autonomia, l’inclusione sociale e la possibilità di trovare un lavoro che garantisca condizioni dignitose, offrendo protezione e assistenza.

Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros entro e non oltre il 17 settembre 2021.