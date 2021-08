Stalking e minacce all’ex compagna: arrestato 30enne

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con l’ormai ex compagna, con cui ha avuto anche una figlia, arrivando nelle ultime settimane a minacciarla e perseguitarla. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un trentenne originario della provincia di Caltanissetta per i reati di stalking e minacce.

Il giovane non ha digerito la fine della relazione con una ragazza poco più piccola di lei iniziando così a perseguitarla, presentandosi negli stessi luoghi frequentati dall’ex compagna rendendo la vita di quest’ultima un vero e proprio calvario comportando un cambio delle abitudini e uno stato di ansia e paura a causa delle minacce.

L’ultimo episodio si è verificato la scorsa settimana nel quartiere balneare di San Leone dove la ragazza ha preso una casa in affitto per trascorrere le vacanze estive. Il trentenne l’avrebbe raggiunta e nuovamente minacciata. Da qui la denuncia e il provvedimento restrittivo.