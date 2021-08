Cade a Punta Bianca e si ferisce: soccorso dalla Capitaneria

Un ragazzo è scivolato sulla marna di Punta Bianca a San Leone ed è rimasto ferito.

Lanciato l’allarme da alcuni bagnati, le operazioni di soccorso sono state avviate via mare dalla Capitaneria di Porto, che hanno trasferito a bordo di una motovedetta il malcapitato dirigendosi presso il porticciolo di San Leone dove ad attenderlo c’era l’ambulanza Gise 118 per trasferire il ferito presso il pronto soccorso di Agrigento per le cure necessarie.