Canicattì, il Comune avvia il servizio DopoScuola

Ammonta a poco meno di 14 mila euro la cifra messa a disposizione dal Comune di Canicattì per l’avvio del servizio di DopoScuola per il periodo Ottobre-Dicembre 2021, così come deliberato recentemente dalla Giunta Comunale che ha contestualmente approvato l’avviso pubblico per la ricerca dei soggetti organizzatori.

“Continuiamo a lavorare per venire incontro alle esigenze delle nostri piccoli studenti e per garantire il sacrosanto diritto allo studio – dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura – Dopo la misura dei kit didattici, varata lo scorso anno, sperimentiamo nuovamente una iniziativa innovativa per la nostra Città. Si tratta dell’organizzazione del servizio di doposcuola che permetterà a circa 60 ragazzi, facenti parti di famiglie con un reddito ISEE inferiore a € 20.000,00, di usufruire di questo servizio.”

In questa prima fase è stato emanato l’avviso pubblico per la ricerca dei soggetti organizzatori i quali, per maggiori informazioni potranno contattare dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00, l’ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510 oppure attraverso messaggi WhatsApp, sempre negli stessi orari, al numero 3792472728. Relativamente alla selezione dei bambini e delle bambine verrà successivamente emanato un nuovo avviso pubblico.

Tutta la modulistica è reperibile nella home page del sito istituzionale o nella sezione dedicata al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5220

