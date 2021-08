Incendio presso abitazione, messi in salvo coppia di anziani

Ad Aragona i Vigili del Fuoco di Agrigento sono intervenuti in via Nazareno presso l’abitazione di una coppia di anziani coniugi di 93 e 88 anni a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno della cucina.

I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti sul posto hanno collaborato per la messa in sicurezza dell’area accertando che l’incendio, fortunatamente sviluppatosi solo all’interno del locale cucina, era divampato a causa di alcuni strofinacci che inavvertitamente erano stati lasciati in prossimità dei fornelli accesi.

Non vi sono stati feriti ed i danni hanno interessato esclusivamente solo alcuni arredi.