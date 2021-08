Infastidisce passanti e aggredisce due poliziotti: arrestato 50enne

Un cinquantenne empedoclino già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dagli agenti del commissariato Frontiera per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L’uomo si sarebbe reso protagonista di atteggiamenti molesti nei confronti di alcuni passanti in piazza Raffaello, nel cuore di Porto Empedocle.

Una volta giunti i poliziotti sul posto il 50enne è andato in escandescenza. Portato in commissariato è andato su tutte le furie e, al momento dell’identificazione, si è scagliato contro due poliziotti ferendoli. Uno di loro ha riportato la frattura di una mano. Entrambi sono stati medicati all’ospedale di Agrigento. L’intervento di altri agenti ha riportato la calma e fatto scattare le manette per il 50enne.