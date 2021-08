Leo Club Agrigento Host, Malluzzo nuovo presidente

tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” del Leo Club Agrigento Host che ha visto subentrare a Giuseppe Castelli, Salvatore Malluzzo quale nuovo presidente per l’anno sociale 2021/2022.

Salvatore Malluzzo, 27 anni, è attualmente consigliere comunale a Palma di Montechiaro e laureando in Giurisprudenza presso l’Università Degli Studi di Palermo; da sempre vicino alle tematiche sociali e al volontariato. Toccante l’intervento del Presidente uscente, Giuseppe Castelli, il quale, dopo aver esposto tutte le iniziative che sono state portate avanti durante sotto la sua presidenza, ha ringraziato tutti i soci e il direttivo uscente per averlo affiancato in maniera impeccabile nonostante il periodo particolare dovuto alla pandemia da “Covid-19”.

Si è complimentato con il nuovo Presidente Malluzzo, augurando buona fortuna e dicendosi fiducioso e certo che il Club farà ancora di più; toccante, anche, l’Intervento del Presidente entrante Salvatore Malluzzo, lo stesso, ha prospettato, succintamente il suo programma ringraziando tutti i soci per averlo scelto quale nuovo Presidente. «Sono orgoglioso ed anche onorato di iniziare questa nuova avventura quale nuovo Presidente del Leo Club Agrigento. Un compito che cercherò di onorare con responsabilità, impegno e disciplina. Sarò un aggregatore, un primo fra i pari; sono convinto, infatti, che il Presidente, senza i soci, non può incidere come vorrebbe e tutti saranno, dunque, parte attiva del club!», il Presidente Malluzzo ha continuato: «lasceremo, come club, parlare la concretezza dei fatti più che le parole. Il motto che ho scelto per la mia presidenza rispecchia molto il mio pensiero ed è una frase di Padre Pino Puglisi, che recita, “se ognuno di noi fa qualcosa insieme si può fare molto”.» il neo Presidente Malluzzo ha poi ringraziato il Presidente uscente Giuseppe Castelli: «Giuseppe ha delle grandi doti e qualità, sono sicuro che avrà davanti una straordinaria carriera professionale e lionistica. Continuerà ad essere un punto di riferimento per il Leo Club Agrigento Host!».

Il nuovo Presidente del Leo Club Agrigento Host, Salvatore Malluzzo, ha presentato, poi, il nuovo direttivo che sarà così composto: Past-President, Giuseppe Castelli; Vice-Presidente, Marta Castelli; Segretario, Gianni Nicolò Panarisi; Tesoriere, Eliseo Maria Giorgio; Cerimoniere, Roberta Brucculeri; Consigliere del Presidente, Antony Dalli Cardillo; Consigliere del Presidente, Francesco Bonfiglio. Durante la cerimonia si è proceduto, altresì, all’ingresso di due nuovi soci, rispettivamente di Paolo D’Amato 29 anni di Raffadali e Francesco Bonfiglio, 26 anni di Agrigento e al riconoscimento di socio onoraria del Club a Giuseppe Castelli. Numerose le autorità Leo e Lions presenti ieri: la Presidente del Distretto Leo 108 YB Sicilia, Giulia La Spina; l’immediato Past-President del Distretto Leo 108 YB Sicilia, Gloria Caristia; la Vice-Presidente del Distretto Leo 108 YB Sicilia, Fausta Dugo; la Chairperson Leo del distretto Lions 108 YB Sicilia, Gabriella Giacinti; la Segretaria della V Area Operativa del Distretto Leo 108 YB Sicilia, Luna Nicosia; il Delegato di zona 26 del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Emanuele Farruggia, il Presidente del Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza; il Segretario del Lions Club Agrigento Host, Adriano Barba; il Leo Advisor del Leo Club Agrigento Host, Antonio Calamita; la Presidente del Lions Club Valle dei Templi, Susy Iacona e il Cavaliere al merito della real casa Savoia, Franco Di Guardo. Si apre così il nuovo anno sociale del Leo Club Agrigento Host, con molti obiettivi, propositi e con tanta determinazione.

*Nota del Leo Club Host Agrigento