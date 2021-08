Seminario della Flc Cgil Sicilia sull’avvio dell’anno scolastico

La dirigenza scolastica nell’emergenza covid”. È questo il tema del seminario propedeutico all’avvio dell’anno scolastico 2021/22 organizzato dalla Flc Cgil Sicilia ad Enna, presso il Federico II Palace Hotel (Strada vicinale Salerno – Enna), il 25 e 26 agosto prossimi.

I lavori si apriranno mercoledì pomeriggio alle 15 con l’introduzione di Adriano Rizza, segretario Flc Cgil Sicilia, ed Eliana Romano, presidente Proteo Fare Sapere Sicilia. Successivamente si terranno le relazioni di Roberta Fanfarillo, del Centro nazionale Flc Cgil, dal titolo “La dirigenza scolastica alla vigilia del rinnovo del contratto collettivo nazionale”, e di Anna Armone, esperta di scienze dell’amministrazione scolastica, dal titolo “La rotazione degli incarichi dirigenziali nella cornice normativa e organizzativa delle P.A. Il caso del dirigente scolastico nel sistema dell’istruzione”. La giornata si concluderà con l’intervento di Franco Pignataro, coordinatore regionale dirigenti scolastici Flc Cgil Sicilia, sulla riforma degli I.t.s.

Giovedì i lavori avranno inizio con le relazioni di Roberta Fanfarillo e Franco Pignataro sul tema “Prepariamoci all’avvio dell’anno scolastico: problematiche da affrontare e possibili soluzioni”. La mattinata continuerà con la tavola rotonda “Quali le condizioni per la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche?” alla quale prenderanno parte: Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale; Tiziana Coccoluto, vice capo di gabinetto del Ministero della Salute; Giuseppe Provenzano, vice segretario del Partito democratico; Alfio Mannino, segretario Cgil Sicilia; Franco Pignataro, coordinatore regionale dirigenti scolastici Flc Cgil Sicilia; Stefano Suraniti, direttore Ufficio scolastico regionale Sicilia. Modera Antonello Piraneo, direttore del quotidiano “La Sicilia”.

Le conclusioni sono affidate a Alessandro Rapezzi, segretario nazionale Flc Cgil.