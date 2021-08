Aitras: progetto per le patenti dei nuovi driver

Presentato dal Presidente dell’Aitras Salvatore Bella la bozza di progetto per le patenti dei nuovi driver presso l’Assessorato alla Formazione della Regione Siciliana alla presenza dell’assessore On.le Lagalla.

Finalizzato a sensibilizzare i giovani nel settore dell’autotrasporto, e fornire loro tutte le conoscenze e le abilitazioni necessarie, nonché le condizioni economiche, procedurali e funzionali affinché sia possibile generare una disponibilità di offerta di conducenti a tutte le imprese che, a livello nazionale, ne manifestino la necessità.

Premessa

Il preoccupante livello di disoccupazione regionale si riflette negativamente nell’intero tessuto sociale. Mentre nel settore dell’autotrasporto di merci, nel contesto nazionale, si registra una fortissima carenza di conducenti di veicoli industriali, sia per l’assenza di politiche adeguate sia per la pesantezza dei costi e delle procedure vigenti per consentire un più funzionale approccio al settore da parte dei giovani.

Il territorio siciliano potrebbe pertanto fungere da polmone aggregativo in grado di formare nuovi conducenti da avviare alla professione, generando una duplice positiva risposta: sia sul versante della disoccupazione regionale, sia sulla copertura delle esigenze delle imprese di autotrasporto a livello nazionale.

Le iniziative assunte sino ad oggi per favorire l’approccio dei giovani all’assunzione delle abilitazioni di guida dei veicoli industriali (ad es. quella del Comitato Centrale dell’Albo) non hanno avuto il riscontro desiderato in quanto prive di alcuni elementi di base quali ad esempio:

– la preventiva attività di sensibilizzazione, monitoraggio e valutazioni adeguate dei giovani prima del loro inserimento nel programma formativo;

– la copertura dell’intero costo del ciclo formativo (il contributo è limitato o vincolato);

– una strategia di collocazione e/o di assistenza per l’approccio al lavoro dei giovani abilitati.

Obiettivi

Considerando che, a livello nazionale, la carenza dei conducenti professionali è stata quantificata in circa 15.000 unità, il progetto si pone l’obiettivo di posizionare sul mercato del lavoro circa 3000 conducenti siciliani in tre anni.

– 200 entro il 2022;

– 400 entro il 2023;

– 600 entro il 2024;

Abilitazioni e formazione professionale

L’abilitazione di un conducente professionale dei veicoli industriali prevede una serie di adempimenti, discendenti da procedure normative, come segue:

Tipo abilitazione Tempi e procedure Conseguimento della patente CE Frequenza ed esami Conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente Corso di 140 ore e superamento dell’esame Sicurezza nei luoghi di lavoro – Autotrasporto (rischio medio) 12 ore di frequenza Uso del tachigrafo e tempi di guida e di riposo 8 ore di frequenza Fissaggio del carico 8 ore di frequenza

Attività di sensibilizzazione

L’approccio alla professione di conducente da parte dei giovani prevede una specifica azione di sensibilizzazione e di marketing presso istituti professionali o contatti post maturità. L’obiettivo è quello di aggregare i giovani rispetto ad una alternativa professionale che può dare soddisfazioni economiche ovvero creare le condizioni per trasferirsi oltre regione e individuare migliori condizioni di vita.

Partner del progetto

Il progetto è stato condiviso da Associazioni di rappresentanza dell’autotrasporto, dalle scuola guida per il tramite di loro aggregazione consortile e da enti di formazione accreditate dal Ministero per l’erogazione di formazione professionale, nonché da università regionali.

Accordo sindacale

E’ possibile un coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori affinché, sia sul territorio regionale che a livello nazionale si producano appendici al Contratto Collettivo di Lavoro in grado di rendere maggiormente appetibile l’addestramento in azienda dei nuovi conducenti e la loro graduale integrazione nella professione.

Strumenti per il mercato

La strategia per di diffondere un’offerta qualificata di soggetti formati e preparati è individuata all’interno di una piattaforma web per mezzo della quale, pur nel rispetto delle politiche della privacy, consente alle imprese di autotrasporto di individuare i profili dei candidati e la loro disponibilità ad eventuali spostamenti su territorio regionale, nazionale e internazionale.

Pianificazione dei costi

1° anno

AttivitàCosti

Realizzazione della piattaforma web 100.000,00 Attività di sensibilizzazione e reclutamento 200.000,00 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività formative 150.000,00 N. 600 unità in formazione 1.800.000,00

2° anno

AttivitàCosti

Implementazione della piattaforma web 20.000,00 Attività di sensibilizzazione e reclutamento 100.000,00 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività formative 80.000,00 N. 1000 unità in formazione 3.000.000,00

2° anno

AttivitàCosti

Implementazione della piattaforma web 20.000,00 Attività di sensibilizzazione e reclutamento 100.000,00 Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività formative 80.000,00 N. 1400 unità in formazione 4.200.000,00

Maggio 2019

Bozza progetto

Sicilia on the road