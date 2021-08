Campobello di Licata, Comune: efficientamento e sviluppo territorio sostenibile

Attribuzione ministeriale di contributi per investimenti destinati approvazione opere pubbliche in materia efficientamento e sviluppo territorio sostenibile. Approvazione del progetto esecutivo lavori manutenzione stradale di un tratto della centrale via Tommaso Edison. L’ approvazione è stata in linea amministrativa, secondo questo quadro economico: importo a base asta: 106.554,62 euro; importo soggetto a ribasso: 103.720,02 euro; importo totale del progetto: 140 mila euro

Giovanni Blanda