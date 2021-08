È scomparso Calogero Lo Giudice, fu presidente della Regione negli anni ’80

È morto a Enna, dove era nato 83 anni fa, Calogero Lo Giudice, esponente di primo piano della Dc siciliana che da dicembre 1982 a ottobre 1983 è stato presidente della Regione.

Legato a Piersanti Mattarella, docente universitario, esponente della corrente morotea, era stato deputato regionale dal 1971 al 1989 e assessore all’Agricoltura e ai Trasporti e al Turismo in vari governi regionali.

Eletto deputato europeo con la Dc nel 1989

Nel 1989 era stato eletto con la Dc deputato europeo e, in questa veste, è stato componente della sottocommissione per i diritti dell’uomo, di altre commissioni e delle delegazioni per le relazioni con l’organizzazione delle Nazioni Unite e per le relazioni con gli Stati Uniti.

Dopo lo scioglimento della Dc ha aderito all’Udc ma non ha più svolto attività politica scegliendo di insegnare nella facoltà di Agricoltura dell’università di Reggio Calabria.

I funerali saranno celebrati giovedì 26 agosto alle ore 11 al Duomo di Enna.

Il cordoglio di Musumeci e del governo regionale

“La Sicilia saluta oggi per sempre Calogero Lo Giudice, autorevole esponente della Democrazia cristiana, già presidente della Regione, per molti anni deputato regionale e poi parlamentare europeo. Lo Giudice, ricordato da tutti come amministratore rigoroso e uomo generoso e signorile, una volta abbandonata la politica aveva scelto di continuare il suo impegno come docente universitario. Ai familiari desidero porgere le condoglianze mie e del governo regionale”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il sindaco Orlando “La Sicilia perde punto di riferimento”

“La Sicilia perde un punto di riferimento politico e culturale molto importante. La scomparsa di Calogero Lo Giudice, cattolico democratico esponente della Dc e già presidente della Regione, segna un vuoto profondo. La sua dedizione per la politica è stata esempio per molti di noi. In questo momento di grande dolore e sofferenza, esprimo la mia vicinanza ai familiari”. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Il ricordo di Totò Cuffaro su Facebook

Su Facebook il ricordo dell’ex presidente della Regione ed ex Dc, Totò Cuffaro: “Uomo delle Istituzioni e Uomo di partito. Democristiano e cattolico. Dirigente illuminato e moderato. La dedizione per la politica ed il servizio per la gente una scelta di vita sempre vissuta con passione e rigore morale. Ci lascia un grande insegnamento ed una testimonianza vera e genuina di lavoro per la società e di amore per la nostra Terra di Sicilia che come Democrazia Cristiana sentiamo il bisogno di continuare. L’On. Calogero Lo Giudice mancherà a tutti noi e alla Sicilia tutta. Riposa in pace”.