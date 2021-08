Installati pannelli braille nei monumenti a Racalmuto

Completata l’installazione di 10 pannelli, sistemati presso i principali punti di interesse turistico di Racalmuto, dotati di transcodifica braille in italiano ed in inglese e di un codice QR che consentirà di accedere a delle audio guide anch’esse bilingue corredate di un video di presentazione con degli approfondimenti sui monumenti, che permetteranno, una volta effettuato il collegamento allo specifico canale Youtube, anche ai turisti normodotati di apprezzarne le peculiarità.

I pannelli braille, sono stati realizzati grazie al progetto “Turismo 3.0” finanziato con i fondi della democrazia partecipata 2020. Le tavole, sono stati create dall’azienda romana “Handy System”specializzata in transcodifica braille, che ha realizzato un prodotto di altissima qualità.

“Racalmuto è probabilmente il primo comune della provincia di Agrigento in grado di fornire informazioni turistiche sistematiche ad utenti ciechi, nei principali punti di interesse, secondo quanto afferma il Michelangelo Romano, presidente del “ConsorzioTuristico”, è probabile che questo progetto abbia ulteriori interessanti sviluppi, essendo l’inclusione di soggetti svantaggiati uno dei cardini dell’azione del nostro sodalizio. Abbiamo anche potenziato il sito web del “consorzio Turistico” www.turismoracalmuto.it le cui pagine sono state arricchite con nuovi contenuti che hanno ulteriormente ampliato il panorama della conoscenza del territorio racalmutese, in particolare grande attenzione oltre che ai monumenti, alle tradizioni ed ai personaggi storici locali è stata data ai prodotti De C.O. cui il Consorzio ha dedicato particolare impegno e grande dedizione”, ha concluso il presidente Romano.

I pannelli sono stati posizionati presso: La chiesa Madre, Il santuario di Maria SS del Monte, la chiesa di San Francesco, la chiesa di San Giuseppe, la Fontana di “Novi cannoli”, La fontana del “Raffo”, la fondazione Leonardo Sciascia, la Scultura di Leonardo Sciascia, Il Castello Chiaramontano, il Teatro Regina Margherita.