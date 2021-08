Ravanusa, porta via con la forza lo scooter ad un ragazzo: ricercata una donna

Lo ha sorpreso in mezzo alla strada, facendolo sbalzare con una spinta giù dallo scooter, per poi salirci in sella e scappare. E’ successo nel centro abitato di Ravanusa.

Secondo una prima descrizione ad agire sarebbe stata una donna sui 25-30 anni. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri della locale stazione coordinati dai militari della Compagnia di Licata. Al vaglio degli inquirenti le immagini della sorveglianza.