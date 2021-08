Ubriaco crea il caos in via Atenea: interviene la polizia

Un nigeriano sotto evidente alterazione alcolica ha creato non pochi disagi nella giornata di domenica pomeriggio all’ingresso di via Atenea, ad Agrigento. L’immigrato ha cominciato a inveire contro i passanti e insultare i titolari di alcuni esercizi commerciali che insistono nei pressi di Porta di Ponte.

Sono dovuti intervenire i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per calmare la situazione con non poca fatica. L’uomo è stato poi trasferito a bordo di un’ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nei suoi confronti è stato applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi per le prossime 48 ore.