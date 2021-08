Canicattì, il Movimento 5 Stelle candida a sindaco Giuseppina Mendola

Di seguito il comunicato del movimento:

Nelle amministrative del 2021 saremo presenti con una nostra lista e una nostra candidata Sindaco. Giuseppina Mendola, giù in foto, è la nostra prescelta, giovane donna caparbia ed intelligente, laureata in architettura/ingegneria edile

desiderosa a porsi come contrasto al repentino declino della nostra città.

Intendiamo batterci insieme a Lei per una città migliore, senza infingimenti, alla luce del sole e con la coerenza che sempre ci ha contraddistinto.

Come sempre i nostri unici alleati sarete voi cittadini, perché è solamente a voi, oltre che alle nostre coscienze, che renderemo conto delle nostre azioni, a nessun altro.

Agiremo in ottemperanza alle leggi e secondo trasparenza, escludendo ogni interesse personale a favore dell’ interesse collettivo, promuoveremo, con tutte gli strumenti previsti dalle leggi, la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città. Valuteremo tutte le proposte valide da qualunque parte provengano, senza preconcetti e pregiudizi, non accetteremo mai compromessi al ribasso e contro i cittadini.

In questi ultimi 5 anni attraverso il nostro portavoce Consigliere , Fabio Falcone, abbiamo rappresentato l’unica vera e coerente forza di opposizione attraverso un lavoro incessante e continuo, tutto registrato e verbalizzato ovviamente.

Tutti noi siamo gente comune, non vecchi marpioni che hanno sempre campato di politica approfittando con false promesse dei bisogni della gente, vi chiediamo un voto coraggioso e pulito se questa volta vorrete veramente cambiare.