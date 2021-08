Dal Miur pioggia di euro per finanziare 5 progetti di edilizia scolastica a Palermo

È stata approvata la graduatoria del ministero dell’Istruzione per avviso pubblico per affitti, noleggi e lavori per anno scolastico 2021-2022. In questa risultano finanziati 5 progetti predisposti dalla direzione edilizia della Città Metropolitana di Palermo.

“Il Miur ha valutato e ammesso a finanziamento interventi manutentori e la Città Metropolitana potrà adesso dare risposta ad esigenze espresse dai dirigenti scolastici e dalla popolazione studentesca su 5 importanti istituti scolastici superiori – ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando – apprezzamento alle strutture tecniche metropolitane che adesso potranno dar corso alle opere necessarie”.

Interventi importanti

Si tratta di importanti interventi per recuperare aule e spazi per la didattica e consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza negli Istituti superiori, in considerazione dell’emergenza da Covid-19 e relativamente ai quali la Direzione Edilizia e Beni

Culturali, Resp. Ing. Claudio Delfino, curerà tutte le successive fasi di sviluppo progettuale e di gestione dei finanziamenti fino alla loro realizzazione.

I cinque progetti finanziati con 763.000 euro

Di seguito i progetti finanziati con una somma complessiva di 763.000 euro per interventi strutturali.

I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” di Palermo

Interventi di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua piovana dalle coperture con riutilizzo degli spazi sottostanti necessari in conseguenza dell’emergenza Covid19.

importo 120.000 euro

Rup: Ingegner Giuseppe Giunchiglia.

I.I.S. “A. Volta” e Liceo “D. Dolci”

Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità degli spazi per la didattica nell’ edificio sede dell’Istituto – Passaggio dei Picciotti – Palermo

Importo 193.000 euro.

Rup: ingegner Fabrizio Di Bella.

I.I.S. “Ascione” – Via Centuripe – Palermo

Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità delle aule e spazi per la didattica

Importo 180.000 euro

Rup: ingegner Fabrizio Di Bella

L.C. “Meli”– Via Aldisio – Palermo

Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità delle aule e spazi per la didattica

Importo 130.000 euro

Rup: ingegner Fabrizio Di Bella

IIS “Rutelli”– Via Paruta – Palermo

Lavori di ripristino della fruibilità ed agibilità delle aule e spazi per la didattica

Importo 140.000 euro

Rup: ingegner Daniele Niosi.