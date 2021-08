Rubano borsa da negozio: a caccia di tre ladri

Furto in un negozio della Via Atenea. Tre soggetti si sono intrufolati all’interno del negozio e sono riusciti a portare via una borsa del valore di circa 1000 euro. Sono stati rincorsi dagli addetti alle vendite e da un altro commerciante della zona, ma i tre hanno fatto perdere le loro tracce.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento e i militari dell’esercito, che dopo aver ascoltato le testimonianze, hanno cercato i tre, pare con un accento catanese, ma con esiti negativi.

Avviate le indagini si sta prendendo visioni delle immagini di videosorveglianza per riuscire a dare un nome e cognome ai tre soggetti.