40enne indagato per l’incidente mortale a Maddalusa

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un quarantenne agrigentino, per il tragico schianto avvenuto il giorno dopo ferragosto a Maddalusa in cui ha perso la vita Michele Terrasi, 50 anni di Agrigento. Le accuse contestate sono quelle di omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravi. Il quarantenne, secondo quanto accertato dagli esami, è risultato positivo all’alcol test.

Il 16 agosto scorso si trovava alla guida di un Piaggio Liberty con il quale è andato a impattare con lo scooter Honda Sh su cui si trovavano Terrasi e il genero trentenne. Per il primo non c’è stato nulla da fare mentre il più giovane, proprietario di una pizzeria di asporto nel centro di Agrigento, è stato dimesso proprio questa settimana dopo il ricovero in ospedale.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè: “Riposa in pace Michele, un altra vittima della strada. Ai suoi familiari e amici la nostra vicinanza e quella dell’intera comunità. Il luogo dove ha perso la vita il nostro concittadino, troppe volte è stato teatro di episodi che hanno lasciato nello sconforto tante famiglie. Mi farò portavoce nei confronti di Anas per la messa in sicurezza di questo tratto stradale, affinché non vi siano più altri tragici episodi.”