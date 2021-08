Guida motorino senza patente sotto l’effetto di droga, 20enne denunciato

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventenne sorpreso alla guida del proprio ciclomotore sotto l’effetto di stupefacenti.

L’equipaggio di una volante stanotte, nel transitare per via Ferdinando primo, ha notato il conducente di un ciclomotore, privo di casco, che guidava in modo scoordinato. Il giovane, fermato dagli agenti, era palesemente disorientato, con difficoltà a interloquire, in stato confusionale e presentava una ferita alla testa a causa di una precedente caduta dal ciclomotore, avvenuta poco prima, riferita ai poliziotti dallo stesso.

Positivo alla marijuana, denunciato

Condotto al pronto soccorso il fermato è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi e denunciato. Allo stesso sono state comminate anche diverse contravvenzioni al codice della strada: per guida senza patente poiché mai conseguita, per ciclomotore sprovvisto di copertura assicurativa, per mancanza di revisione del mezzo e poiché privo di casco. Il mezzo è stato sequestrato.