Recovery fund, Pullara: “purtroppo molti si sono svegliati solo adesso”

“Per risolvere i problemi del territorio non basta una percentuale di detrattori. Leggo che in molti si stanno svegliando solo adesso, si accorgono con colpevole ritardo che a fronte di più di 80 miliardi di euro destinati al mezzogiorno d’Italia, nel Recovery Plan non è previsto alcun stanziamento per le infrastrutture della nostra provincia. Cosa leggevano quando più volte nell’autunno dello scorso anno avevo lanciato un appello a tutte le forze politiche del territorio. Di cosa si preoccupavano quando a ottobre del 2020 ho richiamato all’attenzione di tutte le forze sane della provincia la questione legata al Recovery”. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars. “Avevo detto, purtroppo in solitaria, che bisognava pensare ad intercettare finanziamenti a non lasciarci sfuggire l’occasione per poter chiudere finalmente l’anello autostradale. Mi ero accorto che nulla si stava facendo. Eppure Agrigento è l’unica provincia senza un centimetro di autostrada. Avevo parlato di potenziare gli scali portuali, con i dragaggi su tutto e di pensare finalmente ad uno scalo aeroportuale per il nostro territorio. Nessuno allora si è preoccupato di rilanciare. Nessuno ha abbozzato uno straccio di comunicato. Oggi, conclude Pullara, a cose fatte, leggo di una partecipazione social così alta sui temi che da anni cerchiamo di portare all’attenzione della nostra generazione. Quando si tratta di sviluppo bisogna mettere da parte i colori politici differenti e chiedere tutti insieme di fare di più per i giovani.”

loading..