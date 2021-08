Ruba materiale ferroso dalla stazione: denunciato 47enne a Canicattì

La Polizia Ferroviaria di Agrigento e il Commissariato di PS di Canicattì hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 47 anni, originario della provincia di Agrigento, per il reato di furto aggravato di materiale ferroso commesso ai danni dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, a seguito di allarme scattato nella stazione ferroviaria di Castrofilippo, gli agenti del Commissariato si sono recati sul posto dove non vi era nessuno, notando, tuttavia, la presenza di alcuni cavi elettrici scoperti inseriti in alcune canaline mancanti di copertura.

Ripresa la vigilanza sul territorio, la stessa pattuglia ha notato transitare in prossimità del suddetto scalo, un autocarro condotto da un noto pluripregiudicato dedito alla raccolta di metalli. Insospettiti, hanno fermato il mezzo rinvenendo nel cassone 5 canalette in metallo simili a quelle mancanti lungo la linea ferroviaria. Grazie alla successiva visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul luogo del furto, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento e del Commissariato di Canicattì hanno ricostruito con assoluta certezza l’episodio delittuoso, denunciando il 47enne.