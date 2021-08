Svaligiata casa di un 50enne a Grotte

Ladri in azione a Grotte, nell’agrigentino, dove l’abitazione di proprietà di un cinquantenne del posto è stata presa di mira e svaligiata. I malviventi, approfittando dell’assenza in casa dei proprietari e forzando una finestra, sono riusciti ad entrare e portare via tutto l’oro custodito. Si tratta di monili, collane, bracciali e quant’altro.

Secondo una prima stima il bottino sarebbe ingente e ammonterebbe a migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. Quasi certamente chi ha agito conosceva perfettamente le abitudini del proprietario di casa e sapeva bene cosa era custodito all’intero dell’abitazione.