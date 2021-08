Crollato soffitto casermetta abbandonata Punta Bianca

Un crollo ha interessato l’ex caserma abbandonata della Guardia di finanza di Punta Bianca, in provincia di Agrigento.

Come segnala l’associazione MareAmico l’edificio, che sorge su un’area che da 25 anni attende di essere dichiarata riserva naturale, dal 1968 non riceve alcuna manutenzione ed è senza alcuna guardiania. Tutto ciò ha provocato diversi crolli: il soffitto è venuto giù ed anche alcune pietre della muratura esterna si sono staccate.

Negli scorsi giorni qualcuno si sarebbe introdotto nella casa ulteriormente vandalizzata, provocando il crollo della scala interna. “Sono necessari significativi ed urgenti interventi di consolidamento, di ricostruzione e di restauro che mirino alla conservazione dello stabile – si legge in una nota -.

In attesa dell’istituzione della riserva naturale, da parte delle Regione Sicilia, Mareamico e Marevivo chiedono di aver affidato, in comodato d’uso l’edificio in questione, al fine di accelerare la messa in sicurezza e la sua ricostruzione, prima che sia troppo tardi”.