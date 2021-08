Manutenzione straordinaria del Comando provinciale dei VVFF: aggiudicata gara

Continua l’attività dell’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che stamani ha aggiudicato l’appalto per l’accordo biennale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I lavori di manutenzione sull’immobile di Villaseta, di proprietà dello stesso Libero Consorzio, saranno eseguiti dalla ATI Genco srl – Forleo srl, con sede a Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 38,528% sull’importo a base d’asta di 738.000,00 euro (compresi 18.450,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Seconda in graduatoria l’impresa Consorzio Stabile CONCORDIA Srl con sede ad Agrigento (ribasso del 37,547%).

L’appalto è stato gestito integralmente in modalità telematica, mentre i lavori inizieranno dopo la stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria e previa verifica da parte dei tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

“Questi lavori, progettati dallo staff dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio di Agrigento” afferma il Commissario Straordinario dr. Vincenzo Raffo “consentiranno di intervenire non solo sulle condizioni generali dell’immobile sede del Comando dei Vigili del Fuoco, ma anche sui livelli di sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che su aspetti più generali dell’infrastruttura”.