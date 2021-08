Minaccia di morte l’ex genero: denunciato 70enne

Sarebbe dovuto essere un incontro chiarificatore che, ben presto, si è trasformato in un acceso scambio di vedute condito da minacce e qualche ceffone. E’ successo ad Agrigento dove un pensionato settantenne è stato denunciato per minacce e lesioni ai danni dell’ex genero, un trentenne del luogo, ex compagno della figlia. I due si sono visti per chiarire alcune cose dopo la fine della relazione sentimentale.

Dalle parole si è passati ai fatti con il più anziano che avrebbe prima dato due schiaffi all’ex genero e poi lo avrebbe anche minacciato di morte. Il trentenne è finito in ospedale con una prognosi di otto giorni e poi ha denunciato l’ex suocero. A quest’ultimo, dopo l’intervento delle Volanti avvisate dal vicinato, sono state sequestrate alcune armi che deteneva in casa: due pistole, due fucili e munizioni.