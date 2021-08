Queste 5 slot machine sono conosciute da ogni giocatore di slot. Ecco perché

Da diversi anni ormai, le slot machine sono diventate il gioco da casinò più popolare in Italia. Tra i segreti del loro successo, c’è senza dubbio la varietà di titoli disponibili ai quali giocare, nei casinò ma soprattutto online. Sebbene ve ne siano migliaia sul mercato, ve ne sono cinque che si sono distinte e diventate particolarmente famose. In questo articolo scopriremo quali sono e perché sono così popolari.

Book of Ra

La slot Book of Ra, prodotta dagli studi di Greentube, del gruppo Novomatic, è sicuramente al vertice delle slot più giocate degli ultimi anni. È davvero difficile trovare sale da gioco, casinò e casinò online in cui non sia stata fornita. Il segreto del suo successo? Probabilmente dipende dal tema, che riprende l’antico Egitto e i suoi segreti, i misteriosi tesori nascosti nelle piramidi.

Il gioco, infatti, si svolge all’interno di una piramide. Quando si accede alle fasi bonus, il protagonista e quindi il giocatore si ritrova faccia a faccia con stanze segrete e tesori nascosti, che possono offrire premi extra e anche molto alti.

Fowl Play Gold

Se chiedete di “Fowl Play Gold” ai giocatori sulla quarantina o cinquantina, probabilmente non sapranno che dirvi. Tuttavia, se chiederete loro della “Slot Gallina” allora spalancheranno gli occhi e diranno che sì, ci hanno giocato un sacco di volte.

Prodotta da WMG, Fowl Play Gold è una slot che vede come protagoniste delle classiche galline dalle uova d’oro, che richiamano una vecchia favola e che rappresenta uno degli arcaici sogni nell’immaginario collettivo, insieme alla pietra filosofale e altre leggende associate all’oro. Non è un caso, quindi, che abbia avuto un successo durato circa un decennio. Oggi vi si può giocare ancora, su alcuni casinò online.

Gonzo’s Quest

La slot Gonzo’s Quest è stata la prima slot sbarcata sui casinò italiani, dal momento in cui sono state liberalizzate per l’offerta online. Dopo anni di tribolazioni, annunci e rinvii, la legge italiana decise per il lascia passare e la prima slot ad apparire fu proprio Gonzo’s Quest.

Prodotta da Netent, la slot Gonzo’s Quest presenta la caratteristica funzione “falling blocks”, ovvero blocchi a caduta, che libera spazio ad altri blocchi e quindi simboli, nel momento in cui si ottiene una combinazione vincente. I simboli che compongono la combinazione vincente esplodono e lasciano spazio ad altri simboli che cascano dall’alto, offrendo così di fatto dei free spin parziali.

Sphinx

Sphinx, così come per Book of Ra, fa leva sull’antico Egitto. Prodotta da IGT, è divenuta popolare sia nelle sale da gioco, sia successivamente nei casinò online. Il segreto del suo successo si può ritrovare anche nella grafica, nella quale gli artisti della casa di produzione hanno fornito un tocco molto originale che ha fatto scuola.

Gladiator (Jackpot)

Tra tutti i provider di giochi del mondo, Playtech è in assoluto quello che offre i jackpot progressivi più alti. Questo perché può contare su una rete che conta numerosi casinò online in cui sono presenti le sue slot a montepremi progressivo e su un alto numero di giocatori che vi gioca. Il risultato è che oltre ad un prodotto di altissima qualità grafica, vi è anche l’opportunità di vincere premi milionari anche con una sola giocata. Gladiator è la slot di Playtech attualmente più giocata e che gode di un successo costante ormai da diversi anni.

Il mondo online è vasto e le slot rappresentano delle piccole oasi in cui potersi divertire e tentare la fortuna. Quali saranno le caratteristiche che renderanno le slot del futuro più popolari rispetto alle altre?