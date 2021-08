Un militare dell’esercito in pensione, di 63 anni, è morto in un incidente stradale a Casa Santa di Erice, nel trapanese. L’uomo, in sella ad una “Vespa”, pare a causa di un malore, è andato a sbattere contro una colonnina-parcometro, collocata sul marciapiede, abbattendola. È morto sul colpo

loading..