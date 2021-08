Turismo ad Agrigento, i consiglieri di Forza Italia: “città impreparata”

“Che il turismo desse segnali di ripartenza era chiaro a tutti, compreso all’amministrazione comunale dove con toni trionfalistici si annunciavano nuovi record, per altro senza differenziare gli arrivi dalle presenze, soprattutto ad agosto quando ritornano in città anche i tanti giovani emigrati. Ma detto questo, ancora una volta l’amministrazione ha mostrato la solita improvvisazione nella gestione della pulizia, decoro, dei parcheggi disponibili e del traffico automobilistico. La città nelle vie principali (Via Atenea, Viale della Vittoria, Piazza Vittorio Emanuele) si presenta sporca e trasandata. Parcheggio selvaggio nel centro e turisti esasperati senza adeguate indicazioni. A Porta di Ponte, mentre tanti giovani turisti passeggiano in cerca di un ristorante, cumuli di rifiuti, pattumiere stracolme e marciapiedi anneriti dal percolato dei sacchetti di spazzatura. La mattina mentre i turisti sono a fare colazione nei bar, grossi mezzi maleodoranti ritirano la spazzatura ignari del passaggio dei pedoni”. Ad affermarlo in una nota sono i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Agrigento.

“Tutto questo mentre gli assessori alla cultura e al turismo esultano per il cartellone di eventi proposto ad agosto e finanziato con i soldi della tassa di soggiorno, distribuiti senza alcuni criterio di scelta, la pubblicazione di un adeguato bando e la necessaria pubblicità. Va ricordato che i proventi della tassa devono essere utilizzati per altri scopi e per questo motivo i toni trionfalistici degli amministratori, riportati da alcuni giornalisti sulla stampa locale, sono da campagna elettorale.Sarebbe stato sufficiente che Miccichè e i suoi assessori al traffico e turismo in particolare, continuano i consiglieri, avessero fatto in questi giorni un giro in città, invece di cercare il consenso distribuendo finanziamenti a pioggia per spettacolini nei quartieri. A San Leone, siamo a fine estate, mancano i bagni pubblici e il mercato del contraffatto regna sovrano. Per decongestionare il traffico della Valle dei Templi bastava dirottare le auto in città e predisporre bus navetta. Un modo non solo per snellire il traffico ed evitare incidenti ma anche per, finalmente, spingere i turisti verso il centro cittadino. Piazzale Ugo La Malfa e la zona dello Stadio Esseneto, a poche centinaia di metri dalla Valle, si prestavano benissimo per consentire la sosta dei turisti. A fine stagione il famoso scalo di Cugno Vela è ancora vuoto. Ed idea dell’assessore è stata quella di allungare la fila di auto da Porta V fino alla rotatoria di Villaseta. Fortuna che i mezzi di soccorso, nelle vicinanze c’è la Caserma dei Vigili del Fuoco, non hanno avuto necessità impellenti. Anche questa settimana, nel centro di Agrigento, soprattutto nelle ore serali, si notano auto parcheggiate un po’ ovunque, non facendo differenza alcuna tra i colori blu, bianchi o gialli con cui sono delimitati i posti auto. Vediamo perfino auto sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. Ribadiamo,concludono i consiglieri di Forza Italia, che per il secondo anno consecutivo e nonostante il cambio di amministrazione la città si è fatta trovare impreparata nell’accoglienza. Caos nella viabilità, caos nei trasporti e servizi, soldi dalla tassa di scopo spesi senza adeguata programmazione, mancanza di idee e progetti. Ennesimo fallimento, turisti e operatori esasperati”.