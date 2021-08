Aggredisce sanitari e carabinieri: arrestato 50enne

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un 50enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’uomo, comparso davanti il giudice per l’udienza di convalida, è stato rimesso in libertà con obbligo di dimora nel comune di Agrigento e alcune restrizioni di orario.

Secondo quanto ricostruito il 50enne, in stato di alterazione alcolica, sarebbe andato in escandescenza prima con gli operatori sanitari del 118 che lo stavano soccorrendo e – all’arrivo dei carabinieri – anche con questi ultimi. Due militari sono stati minacciati con frasi del tipo “Vi taglio la gola”. Il 50enne è difeso dagli avvocati Daniele Re e Fabio Quattrocchi. La prossima udienza è in programma il 12 ottobre.