Agrigento, noto pastry chef salva anziana da incendio

Prende fuoco all’ultimo piano all’interno di un appartamento in via Gioeni proprio accanto la sede dell’ex Oviesse una donna anziana è stata tratta in salvo dal noto pastry chef Giovanni Mangione che avrebbe notato il fumo fuori uscire dall’appartamento e senza pensarci due volte è salito fino al nono piano a piedi avvicinandosi all’interno della porta che era infuocata e tanto fumo gridando se c’era qualcuno all’interno dell’abitazione tanta paura e tensione perché sentiva del vetro che scoppiava girandosi al suo fianco vede una signora anziana che stava per svenire forse per il tanto fumo che aveva respirato ” il primo istinto, -dice il pastry chef Mangione- l’ho presa in braccio e correndo giù per le scale l’ho messa in salvo”

