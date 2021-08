Campobello di Licata, Comune: Concorso per Assistente sociale

Al Comune di Campobello di Licata, commissione per valutazione dei candidati per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato, categoria D/D1. La candidata Rosanna Andolina – secondo la commissione giudicatrice – risulta non in possesso del nulla osta dell’ente di provenienza, pertanto è stata esclusa dalla commissione. La candidata Maria Raimonda Cannadoro, invece, è stata ammessa alla prova orale.

Componenti la commissione: Luigi Lazzaro, presidente; Salvatore Grasso, componente; Giuseppe Dainotto, componente; Stefania Domenica Madonia, segretaria verbalizzante.

Giovanni Blanda