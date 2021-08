Congresso Anmco, premiati a Rimini due cardiologici di Agrigento

Due cardiologi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono stati premiati, per i migliori tre casi clinici risolti, alla 52esima edizione del congresso nazionale ANMCO che s’e’ svolto a Rimini.

Ad essere insigniti sono stati i dirigenti medici in servizio a Cardiologia ed Emodinamica, unita’ operativa che e’ diretta da Giuseppe Caramanno, Patrizia Carita’ e Calogero Casalicchio. I due premi, unici in Sicilia, dimostrano il grande impegno per mantenere alto il livello della Cardiologia di Agrigento, nonostante le difficolta’ create dall’emergenza pandemia dovuta al Covid.