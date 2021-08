Da Porto Empedocle a Lampedusa, nate tante tartarughe caretta caretta

A Porto Empedocle prima schiusa di decine e decine di tartarughe marine che hanno preso il mare. I Volontari WWF locali, aiutati dall’associazione Mariterra, hanno vigilato il nido per questi due mesi, sicuri che i loro sforzi sarebbero stati ripagati dalla gioia di veder nascere tanta vita. “È stata una esplosione di bellezza, che è il valore fondante del volontariato e, unito all’amore, diventa motivo di emancipazione della nostra Sicilia”, hanno dichiarato i volontari WWF.

Altre venti piccole tartarughe caretta caretta sono nate a Lampedusa, nella spiaggia di Cala Pisana, dopo soli 47 giorni di incubazione. Il personale della Riserva Naturale regionale “Isola di Lampedusa” gestita da Legambiente Sicilia come ogni anno, dopo il rilevamento del nido e la sua protezione per tutto il periodo di incubazione, ha seguito con attenzione le varie fasi della schiusa per eliminare i possibili fattori di disturbo (sia naturali che antropici), assistendo i piccoli fino al mare e rilevando i dati biometrici dei piccoli.Tutte queste azioni vengono svolte nell’ambito del progetto di monitoraggio e ricerca approvato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Alle attività hanno partecipato anche gli operatori dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie autorizzati dal Ministero, ed è intervenuto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, che ogni anno contribuisce alle azioni di tutela dei nidi.