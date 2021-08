Si tuffa in mare e annega: tragica fine per un 48enne

Un uomo di 48 anni di Valderice è morto nel mare di Valderice a Rio Forgia.

Si è tuffato in mare per una nuotata, sottovalutando il mare mosso e le correnti di oggi. E così, non è riuscito a tornare a riva. Alcuni testimoni raccontano che per un momento si era anche attaccato ad una boa, ma poi ha prevalso la stanchezza.

Alcuni bagnanti si sono tuffati in mare e sono riusciti anche a prenderlo e a portarlo a riva, ma per lui già non c’era più nulla da fare.

Due i mezzi del 118 presenti sul posto, oltre alla Guardia Costiera e ai Carabinieri.