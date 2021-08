A Favara un Presidio a sostegno delle Donne, dei Bambini e del Popolo Afghano

Il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, si fa promotore di un Presidio, a sostegno delle Donne, Bambini e di tutto il Popolo Afghano, per giorno 1 settembre alle ore 18:00 in Piazza Cavour, nel pieno rispetto delle norme anticovid.

“Noi tutti proviamo un grande senso di impotenza e dolore per le Donne e i Bambini Afghani che stanno soffrendo e subendo ogni forma di violenza. Esprimiamo la nostra totale solidarietà per tutti coloro che stanno cercando di lottare e di resistere alla dittatura. Non possiamo stare inermi, non possiamo permettere tutto questo! Noi vogliamo esserci, dobbiamo esserci, chiediamo e auspichiamo che lo Stato Italiano e tutti, agiscano e mettano in atto ogni azione possibile per aiutare il Popolo Afghano e liberare tutti, Donne e Bambini dai soprusi, dall’oppressione e dalle ingiustizie che stanno subendo! Chiediamo che vengano attivati corridoi umanitari che aiutino e permettano alle persone di fuggire e mettersi in salvo da questo inferno.

Per questi motivi, il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, desidera coinvolgere: i cittadini uomini e donne, le associazioni, le parrocchie, le forze politiche e chiunque voglia partecipare, per dare vita ad un Presidio, perchè nessuno può tirarsi indietro dinanzi a simili tragedie umanitarie, piuttosto interroghiamoci su quello che possiamo fare, poiché la loro lotta, la loro resistenza è anche la nostra!“dichiara Liliana Militello Responsabile Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ (Favara)

